Niente cani e gatti in Vaticano: Enpa scrive al Papa (Di giovedì 14 gennaio 2021) cani e gatti vietati negli immobili del Vaticano, Enpa scrive a Papa Francesco: "Mettere fine a questo anacronismo del passato" E' di questi giorni la notizia del divieto di tenere cani e gatti all'interno degli immobili del Vaticano in base al regolamento condominiale attualmente in vigore. L'Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali, attraverso la sua Presidente… L'articolo Corriere Nazionale.

