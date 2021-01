Lo spot degli assorbenti Nuvenia ha violato il codice media e minori: “non conforme all’oraria di fascia protetta” – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella seduta del 17 dicembre del 2020, il Comitato per l’applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori ha ravvisato una violazione del codice stesso per il passaggio su Canale 5, alle 18:30 del 4 ottobre scorso, dello spot pubblicitario Nuvenia – Libera di osare, ritenendo quest’ultimo non conforme all’orario di fascia protetta. A comunicarlo è stato proprio il TG5. Non è la prima volta che lo spot che pubblicizza gli assorbenti diviene oggetto di critica e controversie. Sin dal suo esordio in tv, lo spot ha diviso in due il web, tra chi lo difende – propugnando un ideale di innovazione, di coerenza con i tempi moderni in cui viviamo e sdoganando la naturalezza ... Leggi su trendit (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella seduta del 17 dicembre del 2020, il Comitato per l’applicazione deldi autoregolamentazioneha ravvisato una violazione delstesso per il passaggio su Canale 5, alle 18:30 del 4 ottobre scorso, dellopubblicitario– Libera di osare, ritenendo quest’ultimo nonall’orario di. A comunicarlo è stato proprio il TG5. Non è la prima volta che loche pubblicizza glidiviene oggetto di critica e controversie. Sin dal suo esordio in tv, loha diviso in due il web, tra chi lo difende – propugnando un ideale di innovazione, di coerenza con i tempi moderni in cui viviamo e sdoganando la naturalezza ...

