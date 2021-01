Lega: Emma Dante su Rai 1 è propaganda gender (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per la Lega, ma anche per l’associazione Pro Vita e Famiglia e Il Primato Nazionale, la Rai, ospitando Emma Dante, si conferma schiava della lobby LGTB+ e colpevole del “reato di propaganda gender“. A “Oggi è un altro giorno” (Rai 1), infatti, la conduttrice Serena Bortone, ha intervistato Emma Dante. La regista teatrale e cinematografica siciliana, ha presentato il suo nuovo libro: “E vissero tutte felici e contente“. Una rielaborazione in chiave moderna e antistereotipica delle fiabe che tutti conosciamo. La rivisitazione di un genere o di un’opera del passato, spesso anche in modo parodistico, non è affatto una “novità” in ambito letterario. Basta pensare che già Omero si era burlato dei poemi epici nella sua “Batracomiomachia“. Durante l’intervista, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per la, ma anche per l’associazione Pro Vita e Famiglia e Il Primato Nazionale, la Rai, ospitando, si conferma schiava della lobby LGTB+ e colpevole del “reato di“. A “Oggi è un altro giorno” (Rai 1), infatti, la conduttrice Serena Bortone, ha intervistato. La regista teatrale e cinematografica siciliana, ha presentato il suo nuovo libro: “E vissero tutte felici e contente“. Una rielaborazione in chiave moderna e antistereotipica delle fiabe che tutti conosciamo. La rivisitazione di un genere o di un’opera del passato, spesso anche in modo parodistico, non è affatto una “novità” in ambito letterario. Basta pensare che già Omero si era burlato dei poemi epici nella sua “Batracomiomachia“. Durante l’intervista, ...

La nota regista siciliana Emma Dante, ospite a Rai 1, presenta il suo "E vissero tutte felici e contente". Per la Lega è propaganda gender.

