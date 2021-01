L’Economia Circolare è (deve essere) globale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il termine economia Circolare è ormai di uso comune, ma finora si è fatto poco o niente di concreto per promuoverne i principi a livello globale, almeno per quanto riguarda il settore del recupero di materia dai rifiuti. Il Green Deal e il nuovo Piano d’azione per L’Economia Circolare varato dall’Unione Europea contengono una serie di elementi che dovrebbero contribuire alla transizione da modelli di economia lineare a quelli circolari, ma al momento sembrano ancora proposte d’intenti, non sufficienti a dare quella spinta necessaria al cambiamento. Le troppe reticenze di diversi settori hanno portato a compromessi con soluzioni spesso complesse da seguire o poco efficaci. Eppure, esistono alcune soluzioni estremamente semplici a portata di mano. I benefici ambientali, diretti e indiretti, che il recupero di materia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il termine economiaè ormai di uso comune, ma finora si è fatto poco o niente di concreto per promuoverne i principi a livello, almeno per quanto riguarda il settore del recupero di materia dai rifiuti. Il Green Deal e il nuovo Piano d’azione pervarato dall’Unione Europea contengono una serie di elementi che dovrebbero contribuire alla transizione da modelli di economia lineare a quelli circolari, ma al momento sembrano ancora proposte d’intenti, non sufficienti a dare quella spinta necessaria al cambiamento. Le troppe reticenze di diversi settori hanno portato a compromessi con soluzioni spesso complesse da seguire o poco efficaci. Eppure, esistono alcune soluzioni estremamente semplici a portata di mano. I benefici ambientali, diretti e indiretti, che il recupero di materia ...

