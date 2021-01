La Consulta ha sospeso una legge in via cautelare. È la prima volta che succede (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Sono sospesi gli effetti della legge della Regione Valle d'Aosta del 9 dicembre scorso, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 di minor rigore rispetto a quelle statali. È quanto ha stabilito, in via d'urgenza, la Corte costituzionale con l'ordinanza depositata oggi (di cui è relatore il giudice Augusto Barbera), accogliendo l'istanza proposta, in via cautelare, dal presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito del ricorso contro la legge regionale. È la prima volta che la Corte Costituzionale sospende, in via cautelare, una legge. Secondo i 'giudici delle leggi', sussiste in questo caso il 'fumus boni iuris', considerato che gli interventi consentiti dal legislatore regionale riguardano la materia della profilassi ... Leggi su agi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Sono sospesi gli effetti delladella Regione Valle d'Aosta del 9 dicembre scorso, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 di minor rigore rispetto a quelle statali. È quanto ha stabilito, in via d'urgenza, la Corte costituzionale con l'ordinanza depositata oggi (di cui è relatore il giudice Augusto Barbera), accogliendo l'istanza proposta, in via, dal presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito del ricorso contro laregionale. È lache la Corte Costituzionale sospende, in via, una. Secondo i 'giudici delle leggi', sussiste in questo caso il 'fumus boni iuris', considerato che gli interventi consentiti dal legislatore regionale riguardano la materia della profilassi ...

