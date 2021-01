Inter, contatti continui con BC Partners: gli scenari possibili per la cessione (Di giovedì 14 gennaio 2021) della società nerazzurra. Leggi su 90min (Di giovedì 14 gennaio 2021) della società nerazzurra.

capuanogio : ?? Contatti tra #Suning e #BcPartners per trattativa su quote #Inter che non esclude la cessione della maggioranza.… - MarcoZH11 : #Cina, da Suning non smentiscono l'ingresso di nuovi capitali nell'Inter e ci sono contatti continui anche con altr… - infoitsport : TMW - Inter-Lautaro 2025, a fine mese nuovi contatti per il rinnovo: la situazione - RobertoCR82 : RT @BombeDiVlad: ?? IL CALCIOMERCATO CON LBDV - ? Contatti tra il #Napoli ed #Inter per l'acquisto di Stefano #Sensi. Il #Milan lavora al ri… - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ?? IL CALCIOMERCATO CON LBDV - ? Contatti tra il #Napoli ed #Inter per l'acquisto di Stefano #Sensi. Il #Milan lavora al ri… -