Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Matteo"per me è il passato. Parlando di futuro il Movimento deve solo mantenere la linea delle ultime 48 ore.ha squittito per far fuorie basta? Benissimo,resta al suo posto.ha lasciato il? Benissimo, non ci entrerà mai più.Se eMa. Intanto queste sono le due condizioni che la forza politica che ha preso più voti nel 2018 (con una legge elettorale, lo ricordo, fatta ad hoc contro il M5S) mette sul piatto. E siamo compatti.". Lo scrive Alessandro Diin un lungo post su Facebook, all'attacco dell'ex premier, accusandolo di essere andato "oltre" Matteo Salvini e il Pepeete, tentando di "fare fuori" ...