Giulia De Lellis si mette a nudo e rivela: “sono ossessionta” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giulia De Lellis tramite il suo profilo Instagram ha condiviso un video molto particolare in cui dimostra una strana ossessione. G. De Lellis (Instagram)Giulia De Lellis è una famosissima influencer nonché personaggio televisivo nata in Italia. La sua fama è dovuta principalmente alla sua apparizione a Uomini e Donne, lo storico dating show in onda su Canale 5. Qui ha vestito i panni della corteggiatrice riuscendo a conquistare il tronista Andrea Damante. In seguito abbiamo imparato a conoscerla grazie anche alla partecipazione al reality Grande Fratello VIP nel quale si è fatta apprezzare particolarmente. Non è riuscita a vincere ma il quarto posto ottenuto comunque è un buon risultato, ottenuto grazie al pubblico che adora il suo personaggio. Visualizza questo post su ... Leggi su kronic (Di giovedì 14 gennaio 2021)Detramite il suo profilo Instagram ha condiviso un video molto particolare in cui dimostra una strana ossessione. G. De(Instagram)Deè una famosissima influencer nonché personaggio televisivo nata in Italia. La sua fama è dovuta principalmente alla sua apparizione a Uomini e Donne, lo storico dating show in onda su Canale 5. Qui ha vestito i panni della corteggiatrice riuscendo a conquistare il tronista Andrea Damante. In seguito abbiamo imparato a conoscerla grazie anche alla partecipazione al reality Grande Fratello VIP nel quale si è fatta apprezzare particolarmente. Non è riuscita a vincere ma il quarto posto ottenuto comunque è un buon risultato, ottenuto grazie al pubblico che adora il suo personaggio. Visualizza questo post su ...

SLamoretti : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - 11elevenst : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - iClaud97 : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - sweeteneraria : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - escapewlodovica : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina -