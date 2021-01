Gazzetta | il Napoli sistemi gli equilibri difensivi | ché se concedi alla Juve quegli spazi di tiro…

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “Il meglio in questi ottavi si vede proprio al Maradona, merito soprattutto di un Empoli non a caso capolista in B”. Lo scrive Maurizio Nicita sulladello Sport. Aggiungendo che “il calcio verticale e veloce” della squadra toscana “mette in difficoltà unun po’ lento a chiudere negli ultimi venti metri”. In ogni caso, ilè riuscito a superare il turno, anche se soffrendo. Ma sarebbe il caso di risolvere i problemiprima del prossimo confronto con la, conclude Nicita. “Finalmente uno spettacolo degno di questo bistrattato torneo nostrano. E ancora applausi all’Empoli.incassa la vittoria e orain fretta i suoicol ritrovato Koulibaly, ché se...