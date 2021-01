Covid, che incubo: anche il Sei Nazioni non è più al sicuro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Altre inquietanti ombre si allungano sul movimento ovale. anche l'attività di vertice è di nuovo sotto scacco: la pandemia di Covid-19 non dà tregua, anzi. Alle Nazionali e ai club. In Italia e all'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Altre inquietanti ombre si allungano sul movimento ovale.l'attività di vertice è di nuovo sotto scacco: la pandemia di-19 non dà tregua, anzi. Alle Nazionali e ai club. In Italia e all'...

Rinaldi_euro : A.A.A. CERCASI DISPERATAMENTE QUALCHE VOLONTARIO CHE SPIEGHI A #RENZI CHE IL #MES SANITARIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO E… - MolinariRik : Noi riteniamo che la gestione economica della crisi #covid sia stata fallimentare, mentre la gestione sanitaria sia… - PaolaPisano_Min : È indispensabile concentrarsi sulle vaccinazioni, curare al meglio i pazienti di Covid-19, preparare con il sostegn… - berlusconi : Non sono preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti italiani vittime del Covid e di altre… - pentagram54 : RT @domecaruso71: Sono in tanti nella stessa condizione di Gaetano Spadaro che mi onora della sua amicizia. Conte ti devi dimettere 'Covid… -