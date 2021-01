Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Stop agli spostamenti tra Regioni, anche tra quelle in area gialla, fino al 15 febbraio, proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. E anra: la validità dei permessi di soggiorno viene ‘allungata’ fino al 30 aprile, vengono inasprite le soglie che decretano il passaggio in ‘rosso’ e ‘arancione’ per le Regioni e definiti i parametri per le siddette aree ‘bianche’. E, grande novità, viene definita la piattaforma nazionale per i vaccini. Sono le principali misure ntenute dal dl vid, approvato nella notte a Palazzo Chigi e ora firmato dal Presidente della Repubblica. Il testo definitivo è stato pubblicato da pochi minuti sul sito di Palazzo Chigi. L'artilo proviene da Ildenaro.it.