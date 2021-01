Castelfranco, al via i controlli anti-risse dei carabinieri (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si aggirava in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto, a piedi, con in tasca un tirapugni in metallo. Ad essere denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per porto abusivo di ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si aggirava in piazza Giorgione aVeneto, a piedi, con in tasca un tirapugni in metallo. Ad essere denunciato daidel nucleo operativo e radiomobile per porto abusivo di ...

wangremax : ??Vendita Villa singola 546 mq, 10 vani, Via Provinciale Francesca Sud 153 Castelfranco di Sotto PI. ?Prezzo: 370.0… - gazzettamodena : Castelfranco Luci e rumori, i vicini non ci stanno e denunciano il campo sarà “proc… - SibillaNomade : Castelfranco, i volontari della Misericordia diventano un calendario - turismoER : RT @ModenaDintorni: Oggi vi portiamo a Piumazzo, frazione di Castelfranco Emilia, per mostrarvi il Santuario Madonna della Provvidenza ??… - Cazzola123 : Castelfranco. Il presepe meccanico di Piumazzo con le sue 200 statuine mosse da sette motori -

Ultime Notizie dalla rete : Castelfranco via Castelfranco, al via i controlli anti-risse dei carabinieri TrevisoToday Via ai tamponi rapidi al Centro giovani su richiesta di 21 medici

Servizio per i residenti a Santa Croce, Castelfranco e Galleno Prescrizione obbligatoria per l’accesso alla postazione ...

Servizi della sanità Restyling su due edifici

Ammonta a 16.500 euro l’importo degli interventi di adeguamento che l’amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò ha predisposto su i due edifici destinati a distretto socio sanitario a Piandis ...

Servizio per i residenti a Santa Croce, Castelfranco e Galleno Prescrizione obbligatoria per l’accesso alla postazione ...Ammonta a 16.500 euro l’importo degli interventi di adeguamento che l’amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò ha predisposto su i due edifici destinati a distretto socio sanitario a Piandis ...