Calciomercato Milan, colpo in attacco: assalto all'ex Juventus (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Milan potrebbe pensare ad un colpo entusiasmante nel ruolo di vice Ibrahimovic: l'idea pazza sarebbe quella dell'ex Juventus, Mario Mandzukic Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte Calciomercato per essere protagonista anche nella seconda parte di stagione. La compagine rossonera non intende fermarsi proprio ora sul più bello cercando di dare filo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

