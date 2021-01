Andrea Pennacchi in ospedale causa Covid manda un messaggio ai fan (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andrea Pennacchi, il “Pojana” di “Propaganda Live”, ha annunciato il suo ricovero con l’ironia che lo ha reso famoso. Con un tweet, in dialetto veneto ha rivelato: “So taca na machina, ma respiro“. Andrea Pennacchi di “Propaganda Live”, in rianimazione per Covid Da qualche settimana l’attore Andrea Pennacchi era assente sia dai social che da “Propaganda live” nel piccolo schermo. Dopo essere stato contagiato dal Covid, il “Pojana” si è aggravato e il 2 gennaio 2021 è stato ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale di Padova. Dopo essere stato intubato e sedato, a quanto sembra, si sta riprendendo. Andrea Salerno ha inviato un tweet un messaggio al famoso attore: “Forza ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021), il “Pojana” di “Propaganda Live”, ha annunciato il suo ricovero con l’ironia che lo ha reso famoso. Con un tweet, in dialetto veneto ha rivelato: “So taca na machina, ma respiro“.di “Propaganda Live”, in rianimazione perDa qualche settimana l’attoreera assente sia dai social che da “Propaganda live” nel piccolo schermo. Dopo essere stato contagiato dal, il “Pojana” si è aggravato e il 2 gennaio 2021 è stato ricoverato nel reparto di rianimazione all’di Padova. Dopo essere stato intubato e sedato, a quanto sembra, si sta riprendendo.Salerno ha inviato un tweet unal famoso attore: “Forza ...

