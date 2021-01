Zoey Deutch sarà la star del thriller Hound (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'attrice Zoey Deutch sarà la protagonista del film Hound, prodotto da Searchlight, progetto scoperto dalla star grazie alla Purple List. Zoey Deutch sarà la protagonista del film Hound, progetto acquistato da Searchlight e scritto da Lisa Duva. L'attrice è rimasta conquistata dalla sceneggiatura che ha fatto parte della Purple List, la versione della Black-List ideata dalla New York University. Hound racconterà la storia di Callie, personaggio interpretato da Zoey Deutch, una giovane che lavora con i cani ed è molto timida. Dopo essere stata morsa da un randagio, la ragazza si ritrova a lottare contro dei desideri oscuri e inaspettati mentre il suo corpo affronta dei cambiamenti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'attricela protagonista del film, prodotto da Searchlight, progetto scoperto dallagrazie alla Purple List.la protagonista del film, progetto acquistato da Searchlight e scritto da Lisa Duva. L'attrice è rimasta conquistata dalla sceneggiatura che ha fatto parte della Purple List, la versione della Black-List ideata dalla New York University.racconterà la storia di Callie, personaggio interpretato da, una giovane che lavora con i cani ed è molto timida. Dopo essere stata morsa da un randagio, la ragazza si ritrova a lottare contro dei desideri oscuri e inaspettati mentre il suo corpo affronta dei cambiamenti ...

L'attrice Zoey Deutch sarà la protagonista del film Hound, prodotto da Searchlight, progetto scoperto dalla star grazie alla Purple List. Zoey Deutch sarà la protagonista del film Hound, progetto acqu ...

L'attrice Zoey Deutch sarà la protagonista del film Hound, prodotto da Searchlight, progetto scoperto dalla star grazie alla Purple List. Zoey Deutch sarà la protagonista del film Hound, progetto acqu ...