Zhang-Bc Partners: la cessione dell'Inter è più di una probabilità (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La cessione dell'Inter non è solo un ipotesi, ma è quasi una certezza. Un fondo Londinese è propenso a prelevare la maggioranza del club nerazzurro. Per questo il legame Zhang-Bc Partners si potrebbe concretizzare al più presto. Le finanze dell'Inter hanno bisogno di un iniezione di liquidità sostanziosa per risanare il debito e per poter pensare a acquisti e cessioni. Vi elencheremo tutte le notizie in corso. Zhang-Bc Partners: un nuovo socio per L'Inter? Bc Partners potrebbe diventare molto presto il socio di maggioranza dell'Inter prelevando nei fatti la società da Suning. Nei giorni scorsi, come spiegato dal Messaggero si era parlato di un ingresso del fondo londinese con una quota di minoranza ma le forti restrizioni agli ...

