Washington sembra pronta per un assedio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le rivolte di Capitol Hill della scorsa settimana che hanno provocato la morte di 5 persone e la messa in stato d'accusa per il presidente Trump hanno lasciato il segno: per l'imminente giuramento di Joe Biden, il prossimo 20 gennaio, la città si prepara a possibili nuove manifestazioni. Diverse migliaia di militari arriveranno in città entro sabato, inviati dal Pentagono, mentre gli uomini della Guardia Nazionale presidiano da giorni la capitale ancora scossa. Gli scatti che arrivano in queste ore raccontano un clima molto teso, tra poster dell'Fbi che invitano la popolazione a denunciare i partecipanti alle manifestazioni violente dello scorso 6 gennaio, con tanto di foto segnaletiche, ai negozi le cui vetrine sono già state fortificate con assi di legno. Le stesse applicate allo stesso Campidoglio, dove il giuramento dovrebbe avvenire all'aperto, secondo protocollo. Biden si è detto ...

Da un lato le conseguenze dell'assalto al Congresso del 6 gennaio, dall'altro l'imminente giuramento del presidente Biden e il rischio di nuove proteste: Washington, in questi giorni, si è trasformata ...

