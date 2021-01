Vaccini, Aifa: “Bisogna attenersi a tempi indicati per somministrazione due dosi” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il comitato scientifico dell’Aifa “ritiene necessario attenersi alle correnti indicazioni di somministrazione di due dosi per i Vaccini finora approvati”. Sembra essere stata trovata una risposta legata al dibattito degli ultimi giorni sui Vaccini: meglio una sola dose a tutti gli italiani o le due dosi a distanza di tre settimane a una parte della popolazione? L’Aifa continua: “Non sappiamo quanto si prolunghi l’immunità dopo una prima dose. Una popolazione vaccinata con una sola dose vede il suo rischio di ammalarsi di Covid soltanto dimezzato”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il comitato scientifico dell’“ritiene necessarioalle correnti indicazioni didi dueper ifinora approvati”. Sembra essere stata trovata una risposta legata al dibattito degli ultimi giorni sui: meglio una sola dose a tutti gli italiani o le duea distanza di tre settimane a una parte della popolazione? L’continua: “Non sappiamo quanto si prolunghi l’immunità dopo una prima dose. Una popolazione vaccinata con una sola dose vede il suo rischio di ammalarsi di Covid soltanto dimezzato”. SportFace.

TgLa7 : #Aifa, attenersi ai tempi delle 2 dosi per vaccini approvati 'Con una sola rischio ammalarsi di Covid e' solo dime… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: #Aifa, attenersi ai tempi delle 2 dosi per vaccini approvati 'Con una sola rischio ammalarsi di Covid e' solo dimezzato' https:… - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Covid, Aifa: attenersi ai tempi delle due dosi per i vaccini approvati #aifa - 1963_caterina : RT @TgrRai: Aifa, necessario attenersi alle indicazioni di due dosi per i #vaccini finora approvati. Per l'Agenzia italiana del farmaco 'un… - MediasetTgcom24 : Covid, Aifa: attenersi ai tempi delle due dosi per i vaccini approvati #aifa -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Aifa Aifa: 'Attenersi ai tempi delle 2 dosi per vaccini approvati' - Salute & Benessere Agenzia ANSA Speranza: "Vaccino a over 80 è civiltà"

13/01/2021 16:52: Speranza: "Vaccino a over 80 è civiltà" 1/2 Speranza: "Vaccino a over 80 è civiltà" Nel sito -in continuo aggiornamento- sulla campagna vaccinale, risultano ...

Aifa,attenersi ai tempi delle 2 dosi per vaccini approvati(2)

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Nella sezione 'domande e risposte sui vaccini a mRna', nell'ultimo aggiornamento, l'Aifa comunica dunque la propria posizione in merito alla strategia inglese di dare subito la ...

13/01/2021 16:52: Speranza: "Vaccino a over 80 è civiltà" 1/2 Speranza: "Vaccino a over 80 è civiltà" Nel sito -in continuo aggiornamento- sulla campagna vaccinale, risultano ...(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Nella sezione 'domande e risposte sui vaccini a mRna', nell'ultimo aggiornamento, l'Aifa comunica dunque la propria posizione in merito alla strategia inglese di dare subito la ...