Sampdoria – Udinese | probabili formazioni e statistiche

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella XVIII giornata di Serie A laospita l’allo stadio Marassi di Genova, i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in casa contro lo Spezia nel turno infrasettimanale della XVII giornata ma sembrano aver ripreso la marcia giusta dopo un inizio di stagione non esaltante mentre i friulani arrivano dalla sconfitta in extremis contro il Napoli e vogliono subito riconquistare i 3 punti per scalare posizioni in classifica.diRanieri deve fare a meno dello squalificato Jankto oltre che degli infortunati Gabbiadini e Ferrari, nel 4-4-2 spazio quindi a Damsgaard a centrocampo mentre in attacco confermata la coppia Quagliarella-Keita Balde(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ...