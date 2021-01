Roma | gli allenamenti in vista del derby | Pedro torna in gruppo

Leggi su alfredopedulla

Sessione di allenamento per laindeldi venerdì contro la Lazio. Paulo Fonseca ritrovato ad allenarsi dopo lo stop per un infortunio muscolare al flessore della coscia destra. Probabile la presenza dello spagnolo in panchina per la sfida contro la squadra di Inzaghi. Ancora lavoro personalizzato per Santon, Mirante, Calafiori e Zaniolo.