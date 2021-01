Recovery | ok dal Cdm | ma le ministre di Iv si astengono

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ieri sera il Consiglio dei ministri ha approvato ilPlan, di cui ormai si parla da giorni a margine della crisi di Governo che sembra destinata a tenere banco per tutta la giornata di oggi. Le risorse complessivamente che prevede il piano valgono circa 210 miliardi di euro e l’approvazione è arrivata dopo una riunione di quasi quattro ore, e, come previsto nelle ore precedenti, ledi Italia Viva si sono astenute.plan Nel testo approvato è stato deciso di stanziare per digitalizzazione e cultura 46,18 miliardi; per la rivoluzione verde 68,9 miliardi; per le infrastrutture 31,98 miliardi; per l’istruzione 28,49 miliardi; per l’inclusione e la coesione 27,62 miliardi e infine per la salute 19,72 miliardi. “Il Piano consente di affrontare, in modo radicale, le profonde trasformazioni imposte dalla duplice ...