Premier Conte: "Crisi di Governo e mie dimissioni? Spero non si arrivi a quello"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato intercettato all'uscita dal Quirinale dove ha avuto un colloquio col presidente Mattarella. Il Premier ha parlato della possibile Crisi di Governo: "Crisi di Governo e mie dimissioni? Spero non si arrivi a quello. Ritiro delle ministre di Italia Viva? Spero di no, anche perché si sta lavorando a definire una proposta di patto di legislatura. Io ho sempre detto che ci vuole una maggioranza solida per portare avanti l'azione del Governo, senza prendere voti qua e là. Credo che una Crisi non sarebbe compresa dal Paese in un moneto in cui ci sono tante sfide".

