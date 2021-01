Precious Lee, la modella curvy che ci mostra come la sicurezza in sé può diventare bellezza autentica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per troppo tempo ci hanno detto che le curve, le sinuosità e i corpi diversi da una taglia 38 rappresentano l’eccezione del mondo della moda, una realtà dove le regole non scritte hanno troppe volte definito il “bello” dimenticandosi del “vero”. Col tempo, però, alcuni grandi brand hanno provato ad abbracciare il cambiamento, raccontando storie diverse e portando in passerella – e sulle riviste – volti e corpi che non eravamo abituate a vedere. Questa, per esempio, è stata la scelta che ha fatto Versace, scegliendo tra le modelle volto della sua campagna pubblicitaria SS21 Precious Lee, modella curvy afroamericana, fortemente sostenitrice della diversità di genere e impegnata su temi e argomenti che hanno a che fare con l’inclusione e la parità, di cui spesso si fa portavoce sui social, sfruttando i suoi spazi. Al lavoro di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per troppo tempo ci hanno detto che le curve, le sinuosità e i corpi diversi da una taglia 38 rappresentano l’eccezione del mondo della moda, una realtà dove le regole non scritte hanno troppe volte definito il “bello” dimenticandosi del “vero”. Col tempo, però, alcuni grandi brand hanno provato ad abbracciare il cambiamento, raccontando storie diverse e portando in passerella – e sulle riviste – volti e corpi che non eravamo abituate a vedere. Questa, per esempio, è stata la scelta che ha fatto Versace, scegliendo tra le modelle volto della sua campagna pubblicitaria SS21Lee,afroamericana, fortemente sostenitrice della diversità di genere e impegnata su temi e argomenti che hanno a che fare con l’inclusione e la parità, di cui spesso si fa portavoce sui social, sfruttando i suoi spazi. Al lavoro di ...

