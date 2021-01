Ponte Morandi, il Riesame: “tutti i tecnici e i manager di Autostrade risparmiavano sulla sicurezza” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) tutti, in Autostrade, dai tecnici ai manager, risparmiavano sulla sicurezza. Anche in spregio alle conseguenze possibili per gli utenti della rete autostradale. Sono le conclusioni a cui sono giunti i giudici del Tribunale del Riesame, che hanno rigettato il ricorso di un ingegnere che voleva rientrare in servizio. Uno tra coloro i quali erano finiti ai domiciliari per la questione dei pannelli fonoassorbenti. I giudici parlano di “una logica aziendale che partiva dai dirigenti e arrivava fino ai tecnici e che mirava a ridurre e contenere le spese della zona di propria pertinenza con ogni mezzo anche il più spregiudicato”. La concessionaria, scrivono, ha attuato a tutti i livelli “un’azione di contenimento delle spese ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021), in, daiai. Anche in spregio alle conseguenze possibili per gli utenti della rete autostradale. Sono le conclusioni a cui sono giunti i giudici del Tribunale del, che hanno rigettato il ricorso di un ingegnere che voleva rientrare in servizio. Uno tra coloro i quali erano finiti ai domiciliari per la questione dei pannelli fonoassorbenti. I giudici parlano di “una logica aziendale che partiva dai dirigenti e arrivava fino aie che mirava a ridurre e contenere le spese della zona di propria pertinenza con ogni mezzo anche il più spregiudicato”. La concessionaria, scrivono, ha attuato ai livelli “un’azione di contenimento delle spese ...

Sul Secolo XIX. I giudici hanno respinto il ricorso di un ingegnere che voleva rientrare in servizio parlando di “politica spregiudicata” diffusa ad ogni livello, in spregio alla sicurezza degli ...

