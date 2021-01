Operai Whirlpool Napoli a Palazzo Chigi | accolti a braccia aperte nonostante la crisi di Governo

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono Massimo Quintavalle, Nicola Ciotola e Francesco Petricciuolo i tre veterani dello stabilimentodiEst che oggi sono giunti alla volta dia Roma. Doveladinumerosi ministri e figure note della politica nazionale hanno accolto ai racconti dei lavoratori di via Argine. In lotta da oltre due anni contro la chiusura dello storico stabilimento di lavatrici. I lavoratori partenopei sono arrivati questa mattina a Roma portando il calendario “Sulla Nostra pelle” realizzato con gli scatti della fotografa Tamara Casula, donato oggi anche al Premier Conte e a numerosi esponenti della classe politica romana. “Siamo ...

pbersani : Con gli operai della #Whirlpool di Napoli da @GiuseppeConteIT, stamattina - amendolaenzo : Oggi gli operai della Whirlpool di #Napoli mi hanno regalato il loro calendario 2021. Il nostro impegno a fianco de… - Noovyis : (“Una nazione intera non può dipendere da giochi di palazzo”: gli operai Whirlpool spiegano la follia della crisi d… - AntonioAmmendo4 : RT @articoloUnoMDP: Adesso a largo Chigi con gli operai della #Whirlpool di Napoli venuti a consegnare a @pbersani e @Arturo_Scotto @pierol… - Teresa12401552 : RT @articoloUnoMDP: +++ Articolo Uno con gli operai #Whirlpool di Napoli a palazzo Chigi con il presidente Conte per la consegna del calend… -

Ultime Notizie dalla rete : Operai Whirlpool

I lavoratori del sito di via Argine intendono donarlo al premier Giuseppe Conte, ai ministri Stefano Patuanelli, Giuseppe Provenzano e Nunzia Catalfo, alla sottosegretaria Alessandra Todde e alle forz ..."Abbiamo detto al presidente del Consiglio che in questo momento per la nazione è importante non avviare nessuna crisi di governo. Significherebbe lasciare appesi centinaia e centinaia di famiglie in ...