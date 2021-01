Napoli, la casa editrice di Scampia pubblicherà un libro inedito di Stephen King sulle armi da fuoco. “Ora porteremo l’autore nel quartiere” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si chiama la “Scugnizzeria” ed è la libreria di una piccola casa editrice, la Marotta&Cafiero, a Scampia. Nel quartiere di Napoli dove per decenni la camorra si è impadronita del tessuto economico e sociale, Rosario Esposito La Rossa (qui il suo blog), direttore editoriale della casa editrice, ha lanciato una sfida culturale: portare i libri nelle case dove una volta c’era la droga. Ora la casa editrice ha annunciato che pubblicheranno un libro inedito di Stephen King, maestro del thriller e dell’horror, tra i primi tre scrittori più venduti al mondo. “La Marotta&Cafiero continua il suo percorso di crescita e mira a diventare un punto di riferimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si chiama la “Scugnizzeria” ed è la libreria di una piccola, la Marotta&Cafiero, a. Neldidove per decenni la camorra si è impadronita del tessuto economico e sociale, Rosario Esposito La Rossa (qui il suo blog), direttore editoriale della, ha lanciato una sfida culturale: portare i libri nelle case dove una volta c’era la droga. Ora laha annunciato che pubblicheranno undi, maestro del thriller e dell’horror, tra i primi tre scrittori più venduti al mondo. “La Marotta&Cafiero continua il suo percorso di crescita e mira a diventare un punto di riferimento ...

