Modelle | muse | designer | quando la moda è aristocratica

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Partiamo da un dato di fatto: le aristocratiche sono per la moda come i corgi per la Regina Elisabetta. Indispensabili. Meno appariscenti o scontate delle celeb, grazie al loro pedigree tutto sangue blu, beneficiano di una prestigiosa garanzia storica per diventare a pieno titolo regine della moda.