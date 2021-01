L’immunità non arriverà nel 2021: l’allarme dell’Oms (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alfie Borromeo L’immunità di gregge contro il Covid non sarà raggiunta quest’anno. A dichiararlo, senza mezzi termini, la scienziata capo dell’Organizzazione mondiale della sanità Soumya Swaminathan, dopo che l’Oms ha bacchettato l’Europa dicendo che “deve fare di più” perché la situazione è “allarmante”. L’immunità di gregge si verifica quando un numero sufficiente di persone in una popolazione ha L’immunità a un’infezione, cosa che consente di prevenirne la diffusione. Un numero crescente di Paesi in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Singapore, Germania e altri Paesi Ue, si trova nelle prime fasi delle campagne di vaccinazione di massa. Ma non basta. In Italia, ad oggi hanno già ricevuto il vaccino più di 731.539. Sono state somministrate, secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, il 73,6% delle ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alfie Borromeodi gregge contro il Covid non sarà raggiunta quest’anno. A dichiararlo, senza mezzi termini, la scienziata capo dell’Organizzazione mondiale della sanità Soumya Swaminathan, dopo che l’Oms ha bacchettato l’Europa dicendo che “deve fare di più” perché la situazione è “allarmante”.di gregge si verifica quando un numero sufficiente di persone in una popolazione haa un’infezione, cosa che consente di prevenirne la diffusione. Un numero crescente di Paesi in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Singapore, Germania e altri Paesi Ue, si trova nelle prime fasi delle campagne di vaccinazione di massa. Ma non basta. In Italia, ad oggi hanno già ricevuto il vaccino più di 731.539. Sono state somministrate, secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, il 73,6% delle ...

