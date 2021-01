Juve-Genoa 1-0 | Cronaca live | dopo un minuto gol di Kulusevski

juventusfc : Tutto quello che c'è da sapere su #JuveGenoa ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official ha presentato #JuveGenoa ??? L'intervista su @JuventusTV ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #JuveGenoa! ?? ?????????? competizione, ???????????? obiettivo! FORZA RAGAZZI, #FINOALLAFINE!… - CR7GOAT___ : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #JuveGenoa! ?? ?????????? competizione, ???????????? obiettivo! FORZA RAGAZZI, #FINOALLAFINE! LIVE:… - BruceNerAzzurro : @cropyJ03 @Pirichello Cosa la guardi a fare...Portanova va al Genoa mentre Rovella e Scamacca alla Juve...e c'è pure Pjaca. Che circo -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Genoa

La Coppa Italia 2020/2021 entra nel vivo con la disputa degli ottavi di finale in gara secca. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma.La Juventus è in vantaggio. Nel match contro il Genoa, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021, arriva subito la rete dell’1-0 firmata Dejan Kulusevski: lo svedese è freddo e da ...