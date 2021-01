Il Partito Gay in case-famiglia per indottrinar i bimbi in affido (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giuseppe Aloisi Il neonato Partito Gay inaugura una campagna natalizia sulle adozioni, entrando in alcune case-famiglia. Fortissime critiche dai pro life: "Vergognosa campagna arcobaleno" La ratio dell'iniziativa è questa: le coppie Lgbt dovrebbero poter accedere alle adozioni. E questa è una posizione sostenuta non solo dal Partito Gay. Le modalità mediante cui questa istanza è stata espressa di recente, però, hanno fatto discutere. Se non altro perché la formazione politica è riuscita ad entrare all'interno di alcune case-famiglie, presumibilmente per sensibilizzare sulla questione. Una figura simbolica, ma riletta in chiave progressista, ossia Babbo Natale, che in queste circostanze diviene "Babbo Natale Rainbow", è il protagonista, l'immagine, di questa campagna. Per l'universo pro ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giuseppe Aloisi Il neonatoGay inaugura una campagna natalizia sulle adozioni, entrando in alcune. Fortissime critiche dai pro life: "Vergognosa campagna arcobaleno" La ratio dell'iniziativa è questa: le coppie Lgbt dovrebbero poter accedere alle adozioni. E questa è una posizione sostenuta non solo dalGay. Le modalità mediante cui questa istanza è stata espressa di recente, però, hanno fatto discutere. Se non altro perché la formazione politica è riuscita ad entrare all'interno di alcune-famiglie, presumibilmente per sensibilizzare sulla questione. Una figura simbolica, ma riletta in chiave progressista, ossia Babbo Natale, che in queste circostanze diviene "Babbo Natale Rainbow", è il protagonista, l'immagine, di questa campagna. Per l'universo pro ...

BibMarino : @susanna_le @caciara83 'taxi del mare' 'I Kabobo d'Italia' 'che fareste alla Boldrini in macchina?' 'Cancronesi' 'M… - favale_n : RT @MarrazzoFab: Gli #anniamari, soprattutto per le persone #lgbt, non sono ancora finiti. L’attivismo è sempre stato scomodo, ma noi non v… - goaware5 : RT @ProVitaFamiglia: Con la scusa di Babbo Natale Rainbow che legge fiabe ai bambini, il partito gay fomenta adozioni per coppie #Lgbt. Ma… - BotticelliM : RT @ProVitaFamiglia: Con la scusa di Babbo Natale Rainbow che legge fiabe ai bambini, il partito gay fomenta adozioni per coppie #Lgbt. Ma… - ProVitaFamiglia : Con la scusa di Babbo Natale Rainbow che legge fiabe ai bambini, il partito gay fomenta adozioni per coppie #Lgbt.… -

Ultime Notizie dalla rete : Partito Gay Il partito gay fomenta le adozioni per coppie Lgbt provitaefamiglia.it Nicholas Yatromanolakis, al ministro greco avevano detto di non candidarsi perché gay

Nicholas Yatromanolakis è finito sulle prime pagine per essere passato alla storia come il primo ministro gay nella storia della Grecia. Ma nessuno, nemmeno lui, avrebbe mai pensato che sarebbe arriva ...

Il giorno in cui gli omosessuali rivendicarono il diritto alla fede

Già 18 anni prima, a Palermo, era nata Arcigay, a seguito della barbara uccisione dei due giovani omosessuali Giorgio e Antonio – detti gli ‘ziti’ (i fidanzati) – nella cittadina di Giarre a Catania.

Nicholas Yatromanolakis è finito sulle prime pagine per essere passato alla storia come il primo ministro gay nella storia della Grecia. Ma nessuno, nemmeno lui, avrebbe mai pensato che sarebbe arriva ...Già 18 anni prima, a Palermo, era nata Arcigay, a seguito della barbara uccisione dei due giovani omosessuali Giorgio e Antonio – detti gli ‘ziti’ (i fidanzati) – nella cittadina di Giarre a Catania.