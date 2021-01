Grillo il federatore, Conte al Quirinale. Cronaca della crisi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutti dentro. Chi lo avrebbe mai detto: Beppe Grillo tifa le larghe intese. Un post su Facebook del guru del Movimento Cinque Stelle butta benzina sul fuoco nel D-day della crisi di governo. A poche ore dalla conferenza stampa di Matteo Renzi per annunciare (o smentire) il ritiro delle ministre di IV, Grillo cala la carta del governissimo. Sulla sua bacheca spunta una lettera aperta del deputato pentastellato Giorgio Trizzino. Contiano di ferro, direttore sanitario dell’Ospedale civico di Palermo, è un pontiere con entrature quirinalizie, uno dei pochissimi grillini a favore del Mes. L’appello è di sturziana memoria. “A tutti i partiti”, maggioranza e opposizione, viene chiesto di siglare “un patto e lavorare per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutti dentro. Chi lo avrebbe mai detto: Beppetifa le larghe intese. Un post su Facebook del guru del Movimento Cinque Stelle butta benzina sul fuoco nel D-daydi governo. A poche ore dalla conferenza stampa di Matteo Renzi per annunciare (o smentire) il ritiro delle ministre di IV,cala la carta del governissimo. Sulla sua bacheca spunta una lettera aperta del deputato pentastellato Giorgio Trizzino. Contiano di ferro, direttore sanitario dell’Ospedale civico di Palermo, è un pontiere con entrature quirinalizie, uno dei pochissimi grillini a favore del Mes. L’appello è di sturziana memoria. “A tutti i partiti”, maggioranza e opposizione, viene chiesto di siglare “un patto e lavorare per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il ...

GiorgioSciara01 : RT @Federic49238225: Dopo averlo sminuito e dato per morto per mesi, oggi @repubblica scopre che #Conte, 'da ometto di Grillo' si è fatto '… - ve10ve : RT @Federic49238225: Dopo averlo sminuito e dato per morto per mesi, oggi @repubblica scopre che #Conte, 'da ometto di Grillo' si è fatto '… - MMastrantuono : RT @Federic49238225: Dopo averlo sminuito e dato per morto per mesi, oggi @repubblica scopre che #Conte, 'da ometto di Grillo' si è fatto '… - siwel44it : RT @Federic49238225: Dopo averlo sminuito e dato per morto per mesi, oggi @repubblica scopre che #Conte, 'da ometto di Grillo' si è fatto '… - matteotti_g : RT @Federic49238225: Dopo averlo sminuito e dato per morto per mesi, oggi @repubblica scopre che #Conte, 'da ometto di Grillo' si è fatto '… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo federatore I timori dei Cinque Stelle: “Lista Conte per salvarci o niente limiti ai mandati” La Stampa Ora la crisi di governo spaventa i big grillini: via il doppio mandato

Indiscrezioni riportate da La Stampa indicano che il M5s è pronto ad ammainare un’altra sua bandiera in caso di crisi di governo e voto anticipato.

I timori dei Cinque Stelle: “Lista Conte per salvarci o niente limiti ai mandati”

Nell’eventuale partito del premier non ci sarebbe il divieto di eleggibilità. Di Maio: «No al voto anticipato. Il capo del governo sia garante del M5S» ...

Indiscrezioni riportate da La Stampa indicano che il M5s è pronto ad ammainare un’altra sua bandiera in caso di crisi di governo e voto anticipato.Nell’eventuale partito del premier non ci sarebbe il divieto di eleggibilità. Di Maio: «No al voto anticipato. Il capo del governo sia garante del M5S» ...