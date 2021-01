Governo: Renzi, 'vulnus a regole del gioco, rispettare forme democratiche' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "La democrazia ha delle forme e se le forme non vengono rispettate, allora qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri per dire che il Re è nudo". Così Matteo Renzi nella conferenza stampa in cui ha annunciato le dimissioni delle ministre Iv e del sottosegretario Ivan Scalfarotto dalla squadra di Governo. "Questo significa - dice poi - che l'abitudine di governare con i decreti legge che si trasformano in altri decreti legge, l'utilizzo dei messaggi a reti unificate, la spettacolarizzazione della liberazione dei nostri connazionali, rappresentano per noi un vulnus alle regole del gioco. Chiediamo di rispettare le regole democratiche". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "La democrazia ha dellee se lenon vengono rispettate, allora qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri per dire che il Re è nudo". Così Matteonella conferenza stampa in cui ha annunciato le dimissioni delle ministre Iv e del sottosegretario Ivan Scalfarotto dalla squadra di. "Questo significa - dice poi - che l'abitudine di governare con i decreti legge che si trasformano in altri decreti legge, l'utilizzo dei messaggi a reti unificate, la spettacolarizzazione della liberazione dei nostri connazionali, rappresentano per noi unalledel. Chiediamo dile".

