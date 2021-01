**Governo: Buffagni, 'massimo supporto a Conte, avanti per bene Paese'** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "massimo supporto a Giuseppe Conte. avanti insieme con al primo posto il bene del Paese e dei cittadini". Lo scrive in un tweet il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "a Giuseppeinsieme con al primo posto ildele dei cittadini". Lo scrive in un tweet il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano

“Credo che la scelta di Matteo Renzi vada contro gli interessi del Paese. Ci sono morti tutti i giorni, la malattia non è debellata. Affrontiamo la situazione dando la priorità agli italiani”. Sono le ...

Comunali Milano, alleanza tra Sala e Cinque stelle: “Per ora nessun accordo, ma equilibri cambiano”

Il capogruppo del Movimento 5 stelle al Consiglio regionale della Lombardia, Massimo De Rosa, parla a Fanpage.it della possibile alleanza tra il M5s e il sindaco uscente Beppe Sala in vista delle pros ...

"Credo che la scelta di Matteo Renzi vada contro gli interessi del Paese. Ci sono morti tutti i giorni, la malattia non è debellata. Affrontiamo la situazione dando la priorità agli italiani". Sono le ...