Genoa, Marroccu: “Strootman voleva tornare, ha giuste motivazioni” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Francesco Maroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida Juventus-Genoa. Il ds della società ligure ha parlato in particolare di Strootman: “Strootman arriva con le motivazione giuste, è l’aspetto che mi ha colpito più di tutto nel conoscerlo“. “Ha desiderato fortemente il ritorno, la trattativa è durata cinque minuti. Il suo sogno è quello di aiutare la squadra e proseguire il suo percorso in Italia” ha concluso Francesco Maroccu. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Francesco Maroccu, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida Juventus-. Il ds della società ligure ha parlato in particolare di: “arriva con le motivazione, è l’aspetto che mi ha colpito più di tutto nel conoscerlo“. “Ha desiderato fortemente il ritorno, la trattativa è durata cinque minuti. Il suo sogno è quello di aiutare la squadra e proseguire il suo percorso in Italia” ha concluso Francesco Maroccu. SportFace.

EuropaCalcio : #Genoa #Marroccu su #Strootman: 'Kevin ha molte motivazioni' - #EuropaCalcio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Marroccu: 'Strootman è stato una trattativa lampo, ha desiderato fortemente il rientro in Italia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Marroccu: 'Strootman è stato una trattativa lampo, ha desiderato fortemente il rientro in Italia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Marroccu: 'Strootman è stato una trattativa lampo, ha desiderato fortemente il rientro in Italia' - napolimagazine : GENOA - Marroccu: 'Strootman è stato una trattativa lampo, ha desiderato fortemente il rientro in Italia' -