Cyberpunk 2077 e le scuse di CD Projekt RED: 'la qualità è tutto per noi', informazioni su update next-gen, patch e DLC (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per quanto sia ormai passato più di un mese dall'uscita, Cyberpunk 2077 continua a far discutere e almeno in parte a dividere. Anche il team di CD Projekt RED ha fatto e sta facendo discutere per questioni da non sottovalutare tra promesse e reputazione sotto molti aspetti ormai in discussione. In questi minuti la software house stessa ha pubblicato un video e un aggiornamento sul proprio sito ufficiale. Ci troviamo di fronte a delle scuse e alla promessa di un impegno assoluto per infondere nuova linfa in un progetto che punti alla qualità prima di tutto. Tra le altre cose ci sono novità anche per l'update next-gen pensato per PS5 e Xbox Series X/S e per i primi grandi aggiornamenti/DLC. Ecco quanto comunicato da CD Projekt RED: Leggi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per quanto sia ormai passato più di un mese dall'uscita,continua a far discutere e almeno in parte a dividere. Anche il team di CDRED ha fatto e sta facendo discutere per questioni da non sottovalutare tra promesse e reputazione sotto molti aspetti ormai in discussione. In questi minuti la software house stessa ha pubblicato un video e un aggiornamento sul proprio sito ufficiale. Ci troviamo di fronte a dellee alla promessa di un impegno assoluto per infondere nuova linfa in un progetto che punti allaprima di. Tra le altre cose ci sono novità anche per l'-gen pensato per PS5 e Xbox Series X/S e per i primi grandi aggiornamenti/DLC. Ecco quanto comunicato da CDRED: Leggi ...

