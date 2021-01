Crisi di governo, Conte da Mattarella: cosa si sono detti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Redazione Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incontro interlocutorio. Lo apprende l’Ansa da fonti di maggioranza. L’incontro tra Conte e Mattarella Il capo dello Stato ha invitato a “uscire al più presto dallo stato di incertezza” nel corso del suo breve incontro con il premier Conte. L’urgenza è dettata dalla necessità di risolvere al più presto i disordini all’interno della maggioranza per far fronte alla pandemia. Il premier Conte, all’uscita dal Quirinale, ha spiegato ai cronisti il motivo dell’incontro: “Ho chiesto io il colloquio a Mattarella”. In merito alla Crisi preannunciata nelle scorse ore, Conte ha sottolineato che “non ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Redazione Il presidente del Consiglio Giuseppeè stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergioper un incontro interlocutorio. Lo apprende l’Ansa da fonti di maggioranza. L’incontro traIl capo dello Stato ha invitato a “uscire al più presto dallo stato di incertezza” nel corso del suo breve incontro con il premier. L’urgenza è dettata dalla necessità di risolvere al più presto i disordini all’interno della maggioranza per far fronte alla pandemia. Il premier, all’uscita dal Quirinale, ha spiegato ai cronisti il motivo dell’incontro: “Ho chiesto io il colloquio a”. In merito allapreannunciata nelle scorse ore,ha sottolineato che “non ...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - statodelsud : Conte sale al Colle da Mattarella: “Crisi di governo? Spero di no” - statodelsud : Conte sale al Colle da Mattarella: “Crisi di governo? Spero di no” -