Coronavirus | ecco dove è più presente | lo studio sull’aria

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Un sistema per rilevare la concentrazione di Sars-CoV-2 negli ambienti che potrebbe dare un contributo sostanziale alle future misure di contrasto alla pandemia. Arpa Piemonte, con il laboratorio di ricerca antivirale di San Luigi Gonzaga di Orbassano, ha messo a punto un metodo, riportato da Repubblica, per certificare la presenza dinell’aria. Il direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, Angelo Robotto, ha mostrato i risultati dellomultidisciplinare durato otto mesi, al termine del quale è stato realizzato un protocollo che definisce “riproducibile e validabile”. Il sistema è già stato testato all’interno e all’esterno di reparti Covid degli ospedali, all’aperto nelle vie del centro di Torino, ma anche nelle case private. Dalle prime conclusioni emerge come ...