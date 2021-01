Coppa Italia: rabbia Prandelli, arbitro doveva andare al Var (Di mercoledì 13 gennaio 2021) FIRENZE, 13 GEN - Delusione e rabbia nel clan viola dopo il ko in Coppa Italia: ''A 30'' dalla fine dei supplementari l'arbitro sarebbe dovuto andare al Var, sarebbe servito un po' più di tatto'' ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) FIRENZE, 13 GEN - Delusione enel clan viola dopo il ko in: ''A 30'' dalla fine dei supplementari l'sarebbe dovutoal Var, sarebbe servito un po' più di tatto'' ha ...

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - ItaSportPress : Empoli, Cozzi: 'Risultato negativo, ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo' - - laura_daisy2003 : Stasera coppa Italia Juventus - Genoa. Ciao Francy. -