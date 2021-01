Comune Roma: isolamento migranti, attivate due strutture ‘ponte’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – Roma Capitale ha attivato due strutture ‘ponte’ sul territorio cittadino per ospitare persone migranti richiedenti e titolari di protezione internazionale, Rtpi, per il periodo di isolamento necessario, prima dell’inserimento nel circuito del Sistema di Accoglienza e Integrazione, Sai, capitolino. L’apertura delle due strutture ‘ponte’, “Barzilai” e Bakhita”, e’ stata resa possibile tramite un protocollo sottoscritto dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale in accordo con la Asl Roma 2, Servizio di Igiene e Sanita’ Pubblica e Uoc Tutela degli Immigrati e Stranieri, e in collaborazione con l’organizzazione umanitaria Intersos e la cooperativa Medihospes. Cosi’ in un comunicato il Campidoglio. La rete ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Capitale ha attivato duesul territorio cittadino per ospitare personerichiedenti e titolari di protezione internazionale, Rtpi, per il periodo dinecessario, prima dell’inserimento nel circuito del Sistema di Accoglienza e Integrazione, Sai, capitolino. L’apertura delle due, “Barzilai” e Bakhita”, e’ stata resa possibile tramite un protocollo sottoscritto dal Dipartimento Politiche Sociali diCapitale in accordo con la Asl2, Servizio di Igiene e Sanita’ Pubblica e Uoc Tutela degli Immigrati e Stranieri, e in collaborazione con l’organizzazione umanitaria Intersos e la cooperativa Medihospes. Cosi’ in un comunicato il Campidoglio. La rete ...

Roma Capitale ha attivato due strutture "ponte" sul territorio cittadino per ospitare persone migranti richiedenti e titolari di protezione internazionale, per il periodo di isolamento necessario, pri ...

Roma, bivacchi a piazza Vittorio in barba al Covid: sanzioni per oltre 3 mila euro

Clicca e condividi l'articoloROMA – La scorsa sera, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno sanzionato 8 cittadini stranieri che stavano bivaccando sotto i portici di piazza Vittorio Eman ...

