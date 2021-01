Cagliari, colpo a centrocampo: in arrivo Duncan dalla Fiorentina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Cagliari è vicinissimo all’acquisto di Alfred Duncan: il centrocampista della Fiorentina ritroverà il tecnico Eusebio Di Francesco Il Cagliari piazza il colpo Alfred Duncan per il centrocampo di Eusebio Di Francesco. I due hanno lavorato insieme nell’esperienza comune al Sassuolo. Come riportato da Sky Sport, domani verranno definiti i dettagli della trattativa con la Fiorentina e nella giornata di venerdì il calciatore effettuerà le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilè vicinissimo all’acquisto di Alfred: il centrocampista dellaritroverà il tecnico Eusebio Di Francesco Ilpiazza ilAlfredper ildi Eusebio Di Francesco. I due hanno lavorato insieme nell’esperienza comune al Sassuolo. Come riportato da Sky Sport, domani verranno definiti i dettagli della trattativa con lae nella giornata di venerdì il calciatore effettuerà le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com

