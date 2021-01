Arrestati due ultrà della Lazio dopo l' aggressione a una troupe della Rai

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - La Polizia di Stato di Roma e i CarabinieriCompagnia Roma Trionfale hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di due noti esponentitifoseria. Il provvedimento è stato emesso a conclusione delle indagini, coordinate dalla procura di Roma, a seguito dell'ad unatelevisivatrasmissione Rai "Storie Italiane", avvenuta a piazza di Ponte Milvio lo scorso 20 dicembre. I due operatori Rai quella mattina si erano recati nella zona per effettuare riprese ed interviste sull'attuale emergenza sanitaria quando, notati da un gruppo di 10 persone, erano stati violentemente aggrediti. Per la violenza delle ...

TgrRai : #Roma, aggredirono una troupe #Rai: arrestati due #ultrà della @OfficialSSLazio. Gli operatori stavano facendo ripr… - Agenzia_Ansa : Arrestati due #ultras della Lazio per l'#aggressione a una troupe della trasmissione #Rai 'Storie italiane' avvenut… - eleonoradaniele : RT @vditrapani: Grazie agli inquirenti e alle forze dell'ordine per aver individuato alcuni degli aggressori della troupe di @storie_italia… - Roma_H_24 : Aggressione a una troupe di Rai 1 a Ponte Milvio, arrestati due ultras della Lazio - - CAGLIARILIVEAPP : Avevano scippato una donna di Uta di 81anni ed una di 61. Arrestati a Decimo due 28enni di Villasor -

