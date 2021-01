Aborto, le femministe minacciano l’assessore leghista Giorgia Latini: “Bruciamogli casa” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Macerata, 13 gen – Per le femministe italiane è sufficiente avere delle posizioni più caute sull’Aborto che si può essere minacciati di morte. Lo dimostra la vicenda dell’assessore alla Cultura, all’Istruzione e alle Pari Opportunità della regione Marche Giorgia Latini. Latini, assessore leghista, e l’Aborto Insulti sui social e cartelli minacciosi anche dal vivo sono comparsi contro la Latini che fino a pochi mesi fa deputata della Lega e ora è assessore della giunta marchigiana. Le reti per il diritto all’Aborto hanno affisso ieri vari cartelli davanti alle cliniche abortive delle Marche per “difendere” tale pratica da chi – come la Latini – non ha mai detto di volerla vietare ma nemmeno di renderla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Macerata, 13 gen – Per leitaliane è sufficiente avere delle posizioni più caute sull’che si può essere minacciati di morte. Lo dimostra la vicenda delalla Cultura, all’Istruzione e alle Pari Opportunità della regione Marche, assessore, e l’Insulti sui social e cartelli minacciosi anche dal vivo sono comparsi contro lache fino a pochi mesi fa deputata della Lega e ora è assessore della giunta marchigiana. Le reti per il diritto all’hanno affisso ieri vari cartelli davanti alle cliniche abortive delle Marche per “difendere” tale pratica da chi – come la– non ha mai detto di volerla vietare ma nemmeno di renderla ...

