Uomo morto, scopre di essere negativo poi la tragedia in ospedale (Di martedì 12 gennaio 2021) In Abruzzo un Uomo morto a seguito della scoperta di un tampone finalmente negativo. Ricoverato da settimane, muore subito dopo. La notizia relativa al tampone finalmente negativo aveva dato a lui ed alla sua famiglia la possibilità di potere fare un sospiro di sollievo. Eppure dopo poche ore ecco verificarsi il caso di un Uomo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) In Abruzzo una seguito della scoperta di un tampone finalmente. Ricoverato da settimane, muore subito dopo. La notizia relativa al tampone finalmenteaveva dato a lui ed alla sua famiglia la possibilità di potere fare un sospiro di sollievo. Eppure dopo poche ore ecco verificarsi il caso di unL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TeleradioNews : UOMO TROVATO MORTO NELLA PROPRIA ABITAZIONE - infoitinterno : Choc nel Napoletano, uomo trovato morto con un taglio nel petto: suicidio o omicidio - acidapolemica : il 2020 è stato l’anno in cui mi sono presa una cotta per un uomo morto da più di trent’anni (ovviamente sto parlando di cary grant ??) - GirolamoMaggio : RT @ORepubblicano: L'uomo accusato di aver assediato il Campidoglio è morto sabato. La causa della sua morte non è stata ancora resa nota.… - AntonioStagni : @LegaSalvini Leoluca Orlando, l'uomo che più di tutti osteggiò la nomina di Falcone sputando veleno su di lui, salv… -