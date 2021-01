Ufficiale: Micovschi in prestito dal Genoa alla Reggina (Di martedì 12 gennaio 2021) Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni a titolo temporaneo del calciatore Claudiu Micovschi dal CFC Genoa. L’esterno romeno si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021. La conferenza stampa di presentazione di Micovschi è fissata per domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 15. Ai colleghi giornalisti sarà inviato un link per partecipare in remoto. Nato a Oradea, città capoluogo del distretto di Bihor (Romania), il 19 maggio 1999, Claudiu muove i primi passi tra le fila del Luceaf?rul Oradea. Nel 2015 viene ceduto in prestito al Chievo, con il quale disputa un campionato giovanile. Nella stagione 2016/17 fa la spola tra Under 17 e Primavera del Genoa, mostrando importanti doti atletiche. Nelle due annate successive Claudiu ben si ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) Il presidente Luca Gallo e lacomunicano di aver acquisito le prestazioni a titolo temporaneo del calciatore Claudiudal CFC. L’esterno romeno si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021. La conferenza stampa di presentazione diè fissata per domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 15. Ai colleghi giornalisti sarà inviato un link per partecipare in remoto. Nato a Oradea, città capoluogo del distretto di Bihor (Romania), il 19 maggio 1999, Claudiu muove i primi passi tra le fila del Luceaf?rul Oradea. Nel 2015 viene ceduto inal Chievo, con il quale disputa un campionato giovanile. Nella stagione 2016/17 fa la spola tra Under 17 e Primavera del, mostrando importanti doti atletiche. Nelle due annate successive Claudiu ben si ...

