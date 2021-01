Troppi Morti per Covid-19, Crisanti: Serve un Lockdown Vero (Di martedì 12 gennaio 2021) Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova, guardando alla media italiana di 500 Morti al giorno, afferma che qualcosa deve cambiare. Sulle Morti dichiara che “è una strage inutile che poteva essere evitata. Invece di spendere in banchi a rotelle e bonus vacanze bisognava potenziare il sistema territoriale“. “Serve un Lockdown Vero, duro, veloce Leggi su youreduaction (Di martedì 12 gennaio 2021) Andrea, professore ordinario di Microbiologia a Padova, guardando alla media italiana di 500al giorno, afferma che qualcosa deve cambiare. Sulledichiara che “è una strage inutile che poteva essere evitata. Invece di spendere in banchi a rotelle e bonus vacanze bisognava potenziare il sistema territoriale“. “un, duro, veloce

matteosalvinimi : Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza… - marco_nassini : @RobTallei Questione di esempi, da seguire con umiltà. La RPC per esempio, che con misure draconiane anti Covid è o… - flyandgo47 : RT @LeolucaOrlando1: Di fronte al dilagare dell'epidemia, spinto anche da troppi comportamenti irresponsabili. Sempre più morti e ospdeali… - giu98x : @DomenicoLo1 @lucarango88 Cosa cambia? Sono comunque troppi morti al giorno. - stgCarver : @alanfriedmanit @ABC Mi auguro per tutti, che a fronte di queste info, FBI e Homeland Security o NSA che sia, con p… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi Morti Covid, de Magistris: "Troppi morti in Campania, ci aspettano mesi difficili" - LaPresse LaPresse.it In Alto Adige troppi «no vax» tra i sanitari. Burioni: «Il governo rifletta sul vaccino obbligatorio»

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 99 nuovi contagi e 4 morti. L’obbligatorietà del vaccino ... Sul punto è tornato il virologo Roberto Burioni con un tweet: «Molti, troppi operatori sanitari ...

Modena, è morta Aude Pacchioni "Una madre della Repubblica"

Arci Modena esprime cordoglio per la scomparsa di Aude Pacchioni, nella mattina di martedì 12 gennaio, figura di riferimento del mondo politico, istituzionale e associativo modenese. IL CORDOGLIO DI A ...

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 99 nuovi contagi e 4 morti. L’obbligatorietà del vaccino ... Sul punto è tornato il virologo Roberto Burioni con un tweet: «Molti, troppi operatori sanitari ...Arci Modena esprime cordoglio per la scomparsa di Aude Pacchioni, nella mattina di martedì 12 gennaio, figura di riferimento del mondo politico, istituzionale e associativo modenese. IL CORDOGLIO DI A ...