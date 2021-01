Tragedia in casa. Muore bimba di 2 anni, colpita in testa da una stufa mentre gioca (Di martedì 12 gennaio 2021) Bambina morta schiacciata da stufa. Tragedia a Cabiate, comune di 7500 abitanti della provincia di Como, in Lombardia, quando lunedì 11 gennaio, intorno alle 18,30, in un appartamento di via Dante Alighieri una bambina di due anni è rimasta gravemente ferita in drammatico incidente domestico. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, la piccola è stata stata colpita alla testa da una stufetta di piccole dimensioni che le avrebbe causato un trauma cranico e conseguente arresto cardiocircolatorio. Inizialmente la situazione non sembrava preoccupante, anche perché la bambina aveva ripreso a giocare, ma qualche ora dopo ha perso conoscenza e i genitori hanno allertato il 118.



Molto probabilmente, visto che la piccola aveva ripreso a giocare, i genitori non si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Bambina morta schiacciata daa Cabiate, comune di 7500 abitanti della provincia di Como, in Lombardia, quando lunedì 11 gennaio, intorno alle 18,30, in un appartamento di via Dante Alighieri una bambina di dueè rimasta gravemente ferita in drammatico incidente domestico. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, la piccola è stata stataallada una stufetta di piccole dimensioni che le avrebbe causato un trauma cranico e conseguente arresto cardiocircolatorio. Inizialmente la situazione non sembrava preoccupante, anche perché la bambina aveva ripreso are, ma qualche ora dopo ha perso conoscenza e i genitori hanno allertato il 118.Molto probabilmente, visto che la piccola aveva ripreso are, i genitori non si ...

psycoGAW : @smileanyway0 Poi la gente si lamenta che non può andare a fare l aperitivo al bar, qui la gente muore, ma questi i… - nostrofiglio : Da qualche giorno è uscito 'Pieces of a Woman' un film che racconta l'attesa della nascita di un figlio, l'esperien… - EnricoVerga : @alelomi Poverini. Chiusi in casa non possono fare school strike con Greta. Una vera tragedia ?????? - angiuoniluigi : RT @fanpage: Morta la bimba di due anni schiacciata da una stufa in casa #12gennaio - fanpage : Morta la bimba di due anni schiacciata da una stufa in casa #12gennaio -