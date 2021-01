Stefano Domenicali: il Presidente F1 ufficializza il Gp di Imola (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Presidente della Formula Uno Stefano Domenicali nato ad Imola è riuscito a riportare il Gran Premio nella sua città. Lo ha ufficializzato in una conferenza stampa. Si tratterà della seconda gara del Mondiale e si correrà nei giorni tra il 16 e il 18 Aprile 2021. Si tornerà a veder sfrecciare le auto nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la felicità di molti fan, soprattutto Italiani, anche se potranno seguire le gare da lontano. Stefano Domenicali: cosa ha detto il Presidente? Stefano Domenicali ha rilasciato delle dichiarazioni sulla decisione di approvare il Gp di Imola ad Aprile. Domenicali ha detto: “Non è stato semplice, siamo contenti di poter confermare il numero di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) Ildella Formula Unonato adè riuscito a riportare il Gran Premio nella sua città. Lo hato in una conferenza stampa. Si tratterà della seconda gara del Mondiale e si correrà nei giorni tra il 16 e il 18 Aprile 2021. Si tornerà a veder sfrecciare le auto nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la felicità di molti fan, soprattutto Italiani, anche se potranno seguire le gare da lontano.: cosa ha detto ilha rilasciato delle dichiarazioni sulla decisione di approvare il Gp diad Aprile.ha detto: “Non è stato semplice, siamo contenti di poter confermare il numero di ...

sportli26181512 : #Notizie #Formula1 F1, calendario 2021: torna Imola, si parte in Bahrain il 28 marzo: Calendario F1 2021 – Anche ne… - sowmyasofia : Stefano Domenicali: il Presidente F1 ufficializza il Gp di Imola - Man_Of_IKEA : RT @Ruda97_Official: Il primo 'gesto' ufficiale di Stefano #Domenicali come CEO della #F1 è stato quello di mantenere un calendario globale… - DNicola99 : Dai Stefano dacci pure il #Nurburgring al posto di #Sochi o #LeCastellet e avremo un calendario di tutto rispetto ??… - Ruda97_Official : Il primo 'gesto' ufficiale di Stefano #Domenicali come CEO della #F1 è stato quello di mantenere un calendario glob… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Domenicali Come sarà la nuova Formula 1 di Stefano Domenicali Sport Fanpage F1, calendario 2021: torna Imola, si parte in Bahrain il 28 marzo

Calendario F1 2021 - La stagione 2021 della Formula 1 avrà il via il 28 marzo in Bahrain. Confermato il Gp di Imola che si correrà il 18 aprile ...

Stefano Domenicali: il Presidente F1 ufficializza il Gp di Imola

Il Presidente della Formula Uno Stefano Domenicali nato ad Imola è riuscito a riportare il Gran Premio nella sua città. Lo ha ufficializzato in una conferenza stampa. Si tratterà della seconda gara ...

Calendario F1 2021 - La stagione 2021 della Formula 1 avrà il via il 28 marzo in Bahrain. Confermato il Gp di Imola che si correrà il 18 aprile ...Il Presidente della Formula Uno Stefano Domenicali nato ad Imola è riuscito a riportare il Gran Premio nella sua città. Lo ha ufficializzato in una conferenza stampa. Si tratterà della seconda gara ...