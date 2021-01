Servizi Sociali. Parrucci (PD Roma): “Giunta Raggi investa su sistema welfare” (Di martedì 12 gennaio 2021) POLITICA Roma – “Dopo i ripetuti fallimenti nella gestione delle aziende partecipate, con pesanti ripercussioni in società come Ama e Roma Metropolitane, l’Amministrazione Raggi si appresta a dare un duro colpo anche nei confronti dei Servizi Sociali comunali”. È quanto dichiara in una nota Daniele Parrucci, responsabile delle Politiche del lavoro del Pd Roma. “In particolare, l’assistenza domiciliare, l’assistenza agli anziani e quella all’integrazione degli alunni disabili continuano a subire riduzioni, che hanno portato all’impossibilità di garantire una copertura omogenea in tutto il territorio capitolino. Non è più sostenibile una politica di tagli, ma è fondamentale aumentare gli investimenti nel sociale per rafforzare il sistema delle tutele per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 gennaio 2021) POLITICA– “Dopo i ripetuti fallimenti nella gestione delle aziende partecipate, con pesanti ripercussioni in società come Ama eMetropolitane, l’Amministrazionesi appresta a dare un duro colpo anche nei confronti deicomunali”. È quanto dichiara in una nota Daniele, responsabile delle Politiche del lavoro del Pd. “In particolare, l’assistenza domiciliare, l’assistenza agli anziani e quella all’integrazione degli alunni disabili continuano a subire riduzioni, che hanno portato all’impossibilità di garantire una copertura omogenea in tutto il territorio capitolino. Non è più sostenibile una politica di tagli, ma è fondamentale aumentare gli investimenti nel sociale per rafforzare ildelle tutele per ...

