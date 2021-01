Scuola, Azzolina: chiederò ristori formativi per gli studenti più piccoli (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – ristori formativi per gli studenti della Scuola primaria. È quanto ha intenzione di chiedere la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, per i bambini tenuti lontani dalle scuole al Consiglio dei Ministri di questa sera. “Non credo si possa pensare di recuperare d’estate: bisogna recuperare oggi. È più facile chiudere la Scuola perché la Scuola non ha bisogno di ristori. Sarò io oggi a chiedere i ristori formativi: ci sono anche bambini della Scuola primaria che sono andati a Scuola meno ma so bene che vengono da 3 mesi di DAD dell’anno precedente”, ha detto la ministra a Uno Mattina. E ha aggiunto: “chiederò ristori ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) –per glidellaprimaria. È quanto ha intenzione di chiedere la ministra dell’Istruzione, Lucia, per i bambini tenuti lontani dalle scuole al Consiglio dei Ministri di questa sera. “Non credo si possa pensare di recuperare d’estate: bisogna recuperare oggi. È più facile chiudere laperché lanon ha bisogno di. Sarò io oggi a chiedere i: ci sono anche bambini dellaprimaria che sono andati ameno ma so bene che vengono da 3 mesi di DAD dell’anno precedente”, ha detto la ministra a Uno Mattina. E ha aggiunto: “...

