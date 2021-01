Regolamento sul verde, il 'risultato storico' di Raggi è svanito nel nulla. Ed ora la giunta vuole modificarlo (Di martedì 12 gennaio 2021) Regolamento per il verde, arriva il sì della giunta. Raggi: 'risultato storico' 17 gennaio 2019 Alberi: il Campidoglio annuncia un piano per le potature ma dimentica il Regolamento per il verde 11 ... Leggi su romatoday (Di martedì 12 gennaio 2021)per il, arriva il sì della: '' 17 gennaio 2019 Alberi: il Campidoglio annuncia un piano per le potature ma dimentica ilper il11 ...

AlbertoBagnai : Ma come? Già finito il pianterello di circostanza sull'austerità tanto cattiva? Il PD domani voterà a favore del re… - matteosalvinimi : #Salvini: domani in Europa si vota sul regolamento in tema di utilizzo dei fondi UE. Non ci piace e non lo voteremo… - zazoomblog : Regolamento sul verde il risultato storico di Raggi è svanito nel nulla. Ed ora la giunta vuole modificarlo -… - romanoesaurito : RT @romatoday: Regolamento sul verde, il 'risultato storico' di @virginiaraggi è svanito nel nulla. Ed ora la #giunta vuole modificarlo htt… - dgsoftwa19 : RT @romatoday: Regolamento sul verde, il 'risultato storico' di @virginiaraggi è svanito nel nulla. Ed ora la #giunta vuole modificarlo htt… -